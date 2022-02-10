В Азербайджане пройдут клинические испытания вакцины TURKOVAC
БАКУ /Trend/ - Третья фаза клинических испытаний турецкой вакцины от коронавируса TURKOVAC пройдет в Азербайджане.
Как сообщает Trend, об этом сказал в четверг на брифинге министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев.
По его словам, в настоящее время решаются технические вопросы.
"Прибывшей рабочей группе переданы протоколы. По этому вопросу будет предоставлена дополнительная информация", - сказал Мусаев.
(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
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