В Азербайджане пройдут клинические испытания вакцины TURKOVAC

БАКУ /Trend/ - Третья фаза клинических испытаний турецкой вакцины от коронавируса TURKOVAC пройдет в Азербайджане.

Как сообщает Trend, об этом сказал в четверг на брифинге министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев.

По его словам, в настоящее время решаются технические вопросы.

"Прибывшей рабочей группе переданы протоколы. По этому вопросу будет предоставлена дополнительная информация", - сказал Мусаев.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)