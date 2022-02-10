Представитель ЕС поблагодарил Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Глава представительства ЕС в Баку Петер Михалко поблагодарил Азербайджан, сообщает Trend.

Как заявил Михалко в четверг журналистам, Азербайджанское государство всегда поддерживало медицинских работников во время пандемии.

«Поэтому я благодарю за это Азербайджанское государство. Мы солидарны с Азербайджаном и продолжаем сотрудничество, которое во время пандемии стало еще более важным. Пользуясь случаем, хочу выразить огромную благодарность медицинским работникам, которые борются с пандемией на передовой.

Считаю, что наше сотрудничество в борьбе с пандемией необходимо вывести на глобальный уровень», - сказал глава представительства.

(Автор: Самир Али. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)