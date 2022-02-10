В ИВ трех районов Азербайджана выявлены факты присвоения бюджетных средств - минфин

БАКУ /Trend/ - Министерство финансов Азербайджана провело контрольные мероприятия в Исполнительных властях (ИВ) Билясуварского, Джалилабадского и Шамкирского районов и подведомственных им структурах.

Как сообщили Trend в министерстве, в результате были выявлены факты завышения объемов работ по строительству и ремонту административных зданий, автодорог на территории этих районов, недополучения средств, несмотря на их перечисление бюджетными организациями, присвоения сумм, выделенных на закупку топлива для отопления зданий.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)