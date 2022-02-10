Служба финконтроля выявила нарушения в минкультуры Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Служба Государственного финансового контроля выявила финансовые нарушения в министерстве культуры Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, в ходе контрольных мероприятий, проводимых в министерстве культуры, было установлено, что несколько предприятий и организаций не получили товарно-материальные ценности в обмен на заранее оплаченные средства и не имеют подтверждающих документов об оказании услуг, что на счет компании-подрядчика при оформлении документов об оказании услуг была перечислена сумма, значительно превышающая необходимую, а также значительная часть товарно-материальных ценностей, предназначенных для приобретения и передачи в подведомственные министерству объекты культуры, не была передана им.

Сотрудники министерства отметили, что фактически указанные услуги не были предоставлены, средства, перечисленные за них частным структурам, были обналичены и переданы ответственным лицам министерства, а документы подписаны на основании поручения.

В ходе проверки документов на проведение ремонтно-строительных работ в подведомственных объектах культуры было выявлено необоснованное завышение объемов работ и перечисление подрядным компаниям бюджетных средств на сумму, превышающую их реальную стоимость.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде)