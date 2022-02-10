В рамках «TEKNOFEST Азербайджан» продолжается регистрация на конкурс «Беспилотные летательные аппараты»

Общество 10 февраля 2022 15:25 (UTC+04:00)
В рамках «TEKNOFEST Азербайджан» продолжается регистрация на конкурс «Беспилотные летательные аппараты»

БАКУ/Trend/ - Конкурс беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), который пройдет в рамках Аэрокосмического и технологического фестиваля «TEKNOFEST Азербайджан», направлен на повышение интереса студентов к аэрокосмическим и беспилотным летательным аппаратам, а также на развитие фундаментальных лётных знаний и навыков.

Информируем, что Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики проведет 26-29 мая этого года в Баку первый Аэрокосмический и технологический фестиваль TEKNOFEST. Основной целью TEKNOFEST, ставшего международным брендом, является популяризация среди молодежи авиации, космонавтики, цифровой экономики, образования и т.д., продвижение предпринимательства в этих сферах, раскрытие знаний и навыков молодых инженеров посредством конкурсов, организованных в рамках фестиваля, а также демонстрация отечественных технологий широкой публике.

Одним из самых интересных конкурсов фестиваля является конкурс БПЛА для студентов вузов.

Задачи, поставленные перед студентами на конкурсе БПЛА, позволят применить и развить теоретические и практические знания в области электроники, механики и программирования.

По условиям конкурса, команды успешно зарегистрированных студентов могут проектировать различные типы БПЛА. Команды полностью свободны в определении миссии БПЛА. Также команды смогут продемонстрировать свои БПЛА широкой публике во время соревнований.

Следует отметить, что конкурс БПЛА является международным мероприятием. Наряду с азербайджанскими студентами в конкурсе примет участие и турецкая молодежь.

Призовой фонд конкурса составляет 4000 долларов за первое место, 2000 долларов - за второе и 1000 долларов - за третье.

Крайний срок подачи заявок – 17 февраля 2022 года.

Электронная ссылка для регистрации: https://teknofest.az/az/competitions/

Для дополнительной информации:

050 251 40 28

[email protected]

teknofest.az

Отметим, что очередной Международный фестиваль авиации, космоса и технологий TEKNOFEST пройдет в Азербайджане 26-29 мая.

Следует отметить, что TEKNOFEST в Баку проводится Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики. В то же время продакшн-офис TEKNOFEST работает в Баку. Полный штат офиса состоит из азербайджанских специалистов.

Мероприятие TEKNOFEST с 2018 года ежегодно проводится при совместной организации Фонда турецкой технологической команды (Т3), который управляется министерством промышленности и технологий Турции и техническим директором компании Baykar Makina, в партнерстве с более чем 60 турецкими государственными учреждениями, вузами и частными компаниями.

Цель – популяризация таких сфер, как авиация, космическая промышленность и цифровая экономика, поощрение предпринимательства в этих областях, выявление знаний и навыков молодых инженеров посредством конкурсов, организованных в рамках фестиваля, а также представление национальных технологий широкой публике.

Информационное агентство Trend, Day.Az, Milli.Az, Azernews, Eastweststream, Today.Az и Turkic.World являются официальными информационными партнерами TEKNOFEST.

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