Военные Азербайджана и Турции очистили от мин 132 кв. км освобожденных территорий

БАКУ /Trend/ - В январе 2022 года турецкие и азербайджанские военнослужащие очистили от мин и неразорвавшихся боеприпасов 5 236 квадратных метров освобожденных территорий Азербайджана, а в целом - 132 квадратных километра.

Как передает Trend, об этом было заявлено на брифинге министерства национальной обороны Турции.

Также отмечалось, что в рамках двустороннего сотрудничества 1 630 азербайджанцев прошли специальные тренинги.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)