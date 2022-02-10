Военные Азербайджана и Турции очистили от мин 132 кв. км освобожденных территорий
БАКУ /Trend/ - В январе 2022 года турецкие и азербайджанские военнослужащие очистили от мин и неразорвавшихся боеприпасов 5 236 квадратных метров освобожденных территорий Азербайджана, а в целом - 132 квадратных километра.
Как передает Trend, об этом было заявлено на брифинге министерства национальной обороны Турции.
Также отмечалось, что в рамках двустороннего сотрудничества 1 630 азербайджанцев прошли специальные тренинги.
(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
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