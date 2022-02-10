В Азербайджане объявлен конкурс пьес, посвященный "Году города Шуша"
БАКУ /Trend/ - Министерство культуры Азербайджана объявило конкурс пьес, посвященный "Году города Шуша".
Об этом Trend сообщает в четверг со ссылкой на министерство.
Как отмечается, автор произведения, которое победит в конкурсе, будет награжден денежным призом в размере 2000 манатов, а пьеса будет поставлена в театре за госсчсет.
Работы принимаются до 1 сентября. Возрастных ограничений для участия в конкурсе нет.
Каждый автор может представить одну работу.
Участники конкурса должны представить информацию о себе, копию удостоверения личности, контактные телефоны на почту [email protected]
Адрес: г. Баку, ул. Гаджибейли, 84.
Телефон: (012) 493-06-03.
(Перевод: Нубар Кулузаде)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Создается специальный отдел для обеспечения медицинских потребностей инвалидов и семей шехидов 44-дневной войны - минздрав Азербайджана
Азербайджан не допустит, чтобы Армения еще 30 лет хранила молчание о пропавших без вести азербайджанцах – Лейла Абдуллаева
Геноцид в Малыбейли и Гушчулар является одним из самых кровавых преступлений против азербайджанского народа – Турал Гянджалиев
В рамках «TEKNOFEST Азербайджан» продолжается регистрация на конкурс «Беспилотные летательные аппараты»
Достигнута предварительная договоренность о проведении в этом году в Баку заседания азербайджано-молдавской межправкомиссии
Омбудсмен Азербайджана распространила обращение в связи с 30-й годовщиной массовой резни в селах Малбейли и Гушчулар
Известный актер Айдемир Акбаш обратился к стендап-комику Фарде Амину: Когда я приглашаю тебя в Турцию, ты говоришь, что у тебя есть дела (ВИДЕО)
Азербайджан в феврале - Эркюль Пуаро, Дженнифер Лопес, стражи волшебной Терракоты, в поисках величайшего в мире сокровища (ВИДЕО)