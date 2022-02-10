В Азербайджане объявлен конкурс пьес, посвященный "Году города Шуша"

Общество 10 февраля 2022 18:22 (UTC+04:00)
В Азербайджане объявлен конкурс пьес, посвященный "Году города Шуша"

БАКУ /Trend/ - Министерство культуры Азербайджана объявило конкурс пьес, посвященный "Году города Шуша".

Об этом Trend сообщает в четверг со ссылкой на министерство.

Как отмечается, автор произведения, которое победит в конкурсе, будет награжден денежным призом в размере 2000 манатов, а пьеса будет поставлена в театре за госсчсет.

Работы принимаются до 1 сентября. Возрастных ограничений для участия в конкурсе нет.

Каждый автор может представить одну работу.

Участники конкурса должны представить информацию о себе, копию удостоверения личности, контактные телефоны на почту [email protected]

Адрес: г. Баку, ул. Гаджибейли, 84.

Телефон: (012) 493-06-03.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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