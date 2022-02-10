В Азербайджане выявлены еще 7 632 случая заражения коронавирусом, вылечились 5 797 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 7 632 случая заражения коронавирусом, 5 797 человек вылечились, 24 - скончались, передает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 725 777 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 665 909 человек вылечились, 8 972 – скончались, число активных больных составляет 50 896.
За последние сутки в стране проведены 19 491 тест на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 335 593.
(Перевод: Нубар Кулузаде)
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