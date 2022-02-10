БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 43 027 человек, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 3 145, вторую - 2 039, третью, бустерную дозу - 37 843 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 12 349 272. Первую дозу вакцины получили 5 258 618, вторую - 4 758 803 человека. Третью, бустерную дозу вакцины по стране в целом получили 2 331 851 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде)