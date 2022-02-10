Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 43 027 человек, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 3 145, вторую - 2 039, третью, бустерную дозу - 37 843 человека.
Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 12 349 272. Первую дозу вакцины получили 5 258 618, вторую - 4 758 803 человека. Третью, бустерную дозу вакцины по стране в целом получили 2 331 851 человек.
(Перевод: Нубар Кулузаде)
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