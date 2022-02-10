Новоназначенный первый вице-президент SOCAR Ровшан Наджаф представлен коллективу

БАКУ /Trend/ - 10 февраля новоназначенный первый вице-президент SOCAR Ровшан Наджаф был представлен коллективу, сообщает Trend со ссылкой на SOCAR.

Министр экономики Азербайджана, председатель Наблюдательного совета SOCAR Микаил Джаббаров поздравил бывшего президента SOCAR Ровнага Абдуллаева и первого вице-президента Ровшана Наджафа с новым назначением.

Джаббаров отметил, что в соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева Ровшан Наджаф также будет временно исполнять обязанности президента SOCAR.

Говоря о вкладе Ровнага Абдуллаева, более 16 лет руководившего SOCAR, в развитие нефтегазовой отрасли Азербайджана, председатель Наблюдательного совета сказал, что в этот период он обеспечивал реализацию новой нефтяной стратегии общенационального лидера Гейдара Алиева и энергетической политики Президента Ильхама Алиева и способствовал превращению SOCAR из местной нефтегазовой компании в глобальную энергетическую компанию.

Подчеркнув незаменимую роль SOCAR в экономике Азербайджана, Джаббаров сказал, что компания уже вступила в новый этап развития. В прошлом году была проведена диагностика компании и принята корпоративная стратегия до 2035 года. На новом этапе развития для обеспечения среднесрочной и долгосрочной финансовой устойчивости SOCAR за основу будут взяты рекомендации и поручения, данные Президентом Азербайджана на фоне энергетического перехода и стремительной трансформации мировой экономики.

Выступая на мероприятии, заместитель министра экономики Ровнаг Абдуллаев поблагодарил Президента Азербайджана за оказанное доверие и сказал, что на протяжении прошедших 33 лет работы в нефтяной отрасли был привержен интересам государства и политике главы государства. Абдуллаев поздравил Ровшана Наджафа с назначением и выразил уверенность, что под его руководством SOCAR добьется еще больших успехов.

В завершение Ровшан Наджаф поблагодарил Президента Ильхама Алиева за оказанное доверие и сказал, что приложит все усилия для укрепления позиций SOCAR в качестве флагмана азербайджанской экономики, глобальной компании. Он отметил, что получал образование за рубежом по стипендиальной программе SOCAR и некоторое время работал в этой компании. Ровшан Наджаф подчеркнул, что SOCAR является для него родной компанией, и добавил, что вместе с руководством компании и сотрудниками будут прилагаться все усилия для обеспечения своевременного и качественного выполнения поставленных задач.