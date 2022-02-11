Министр обороны Азербайджана посетил воинские части в Лачинском районе (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В результате внимания и заботы Президента Азербайджана, главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжаются работы по дальнейшему улучшению социально-бытовых условий военнослужащих, несущих службу в высокогорной местности.

Как сообщили Trend в минобороны Азербайджана, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и другие руководящие сотрудники министерства осмотрели новую капитально отремонтированную военную инфраструктуру в воинской части, дислоцированной в Лачинском районе.

Министр был проинформирован о том, что для военнослужащих, несущих службу в условиях сурового климата и горной местности, созданы условия в соответствии с современными требованиями. На территории воинской части расположены здание штаба, оборудованное системой отопления, казармы, складские помещения, служебные и бытовые помещения, оружейная комната. Здание столовой для личного состава оснащено в соответствии с современными требованиями печами, холодильниками, бытовой техникой и инвентарем.

Обеспечено бесперебойное энергоснабжение воинской части. На ее территории высажены различные виды деревьев.

Затем Гасанов посетил медицинский пункт воинской части. Было доложено, что здесь установлено современное медицинское оборудование для обследования и лечения военнослужащих, имеется передвижной флюорографический рентген-аппарат и машины скорой помощи для эвакуации.

Затем министр встретился с военнослужащими и рассказал о проделанной работе и реформах, осуществленных в области армейского строительства под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

Он подчеркнул, что снабжение азербайджанской армии новейшим вооружением и военной техникой будет продолжено в плановом порядке.

Министр дал конкретные поручения по выполнению задач, поставленных главой государства перед нашей армией, а также по организации боевого дежурства и дальнейшему повышению боеспособности войск.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)