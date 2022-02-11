Иранец, заблудившись, перешел на территорию Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Иранец, заблудившись, перешел на территорию Азербайджана.

Как сообщает Trend в пятницу со ссылкой на Госпогранслужбу Азербайджана, 10 февраля около 13.20 на служебной территории погранотряда Гёйтепе вблизи села Буравар Ярдымлинского района было обнаружено нарушение неизвестным лицом госграницы в направлении из Ирана.

Нарушитель госграницы был задержан. В ходе расследования было установлено, что Оджаруди Масуд Момен, 1987 года рождения, заблудился и перешел на территорию Азербайджана.

Иранская сторона была проинформирована о происшествии. Предусмотрена передача данного лица Ирану в кратчайшие сроки.

(Перевод: Нубар Кулузаде)