В Азербайджане предложено предоставить ряд льгот ветеранам войны в сфере труда

БАКУ /Trend/ - Новый проект изменений в Трудовой кодекс Азербайджана предусматривает некоторые льготы для ветеранов войны.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил начальник Государственной службы инспекции труда Фуад Гейдаров.

В соответствии с изменениями, работодатель в случае необходимости увольнения работников с одинаковыми профессиональными навыками должен будет оставить на работе ветерана войны, сказал Гейдаров.

Кроме того, по его словам, предусматривается закрепить в статье 130 Трудового кодекса право на внеочередное предоставление отпуска ветеранам войны.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)