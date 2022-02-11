В Азербайджане отпуск для работников могут сделать обязательным
БАКУ /Trend/ - В настоящее время в Азербайджане нет обязательного требования к работникам по поводу выхода в отпуск.
Как сообщает Trend, об этом заявил начальник Государственной службы инспекции труда Фуад Гейдаров.
По его словам, некоторые злоупотребляют отсутствием в законодательстве обязательного требования по поводу выхода в отпуск.
«Поэтому подготовлен проект поправки в Трудовой кодекс. Вопрос, связанный с выходом в отпуск, также может быть решен по взаимному согласию сторон. Таким образом, выйти в отпуск можно будет либо в текущем, либо в следующем календарном году», - сказал Гейдаров.
(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)
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