Завтра в Баку будет до 12 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность без осадков, умеренный юго-западный ветер, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 2-4, днем – 9-12, в Баку ночью – 2-4, днем – 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится от 771 до 767 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70 процентов.

Завтра в районах Азербайджана ожидается погода без осадков, ночью и утром прогнозируется туман, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем – 9-14 градусов тепла, в горах - 3-8, в высокогорных районах - до 15, днем – 0-3 градуса мороза.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)