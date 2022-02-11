В Баку состоялась онлайн-встреча глав делегаций, прибывших на Кубок мира по прыжкам на батуте (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 11 февраля состоялась онлайн-встреча глав делегаций, прибывших на Кубок мира по прыжкам на батуте в Баку, сообщает в пятницу Trend.

На встрече выступила генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Нурлана Мамедзаде.

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте пройдет 12-13 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку. На соревнованиях Азербайджан проставит гимнастка Сельджан Магсудова.

В первых международных соревнованиях, организованных Федерацией гимнастики Азербайджана в 2022 году, примут участие 63 спортсмена из 14 стран.

Проведение соревнований планируется по специальному разрешению Кабинета министров Азербайджана и в соответствии с действующими в стране карантинными правилами, санитарно-эпидемиологическими требованиями и без участия зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)