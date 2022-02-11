Начала работу Международная Научная Конференция на тему «Современный взгляд на проблемы в акушерстве и гинекологии во время пандемии COVID-19» (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 11 февраля 2022 года начала свою работу Международная Научная Конференция на тему «Современный взгляд на проблемы в акушерстве и гинекологии во время пандемии COVID-19» организованная совместно Научно-Практическим и Учебным Центром Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета Азербайджанской Республики и Центральным Таможенным Госпиталем и посвященная Всемирному Дню Больного.

В своем вступительном слове заместитель начальника Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета Азербайджанской Республики, майор медицинской службы, д.ф.м., доцент Исмаил Эфендиев поприветствовал участников конференции, дал подробную информацию о Всемирном Дне Больного и отметил, что тема конференции выбрана неслучайно. Отметив, что формирование качественного медицинского обслуживания гинекологических больных является одним из приоритетов здравоохранения, Исмаил Эфендиев подчеркнул важность обеспечения беременных женщин более качественными медицинскими услугами, особенно в период пандемии. В завершение своего выступления, И. Эфендиев пожелал успехов в работе конференции.

В официальной части конференции также выступили начальник Научно-Практического и Учебного Центра Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета, заместитель председателя Комитета по здравоохранению Милли Меджлиса, д.м.н., заслуженный врач, сердечно-сосудистый хирург Рашад Махмудов, заведующая II кафедрой Акушерства и гинекологии Азербайджанского Медицинского Университета, д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки Хиджран Багирова и профессор I кафедры Акушерства и гинекологии Азербайджанского Медицинского Университета Саадат Султанова.

После официального открытия конференции, которая наряду с платформой Zoom также транслировалась в прямом эфире на Facebook странице Центрального Таможенного Госпиталя, в первой половине дня была проведена панель «Инфекция COVID-19 во время беременности» под модерацией заведующей II кафедрой Акушерства и гинекологии Азербайджанского Медицинского Университета, д.м.н., профессора, заслуженного деятеля науки Хиджран Багировой и президента Европейского Общества Косметической и Реконструктивной Гинекологии, профессора Ферида Сараджоглу.

Во второй половине дня планируется продолжение работы конференции проведением панелей «COVID-19 при беременности: особенности диагностики и лечения» под модерацией профессора I кафедры Акушерства и гинекологии Азербайджанского Медицинского Университета, д.м.н. Саадат Султановой и заведующей отделением Акушерства и гинекологии Центрального Таможенного Госпиталя, к.м.н. Тараны Байрамовой, и «Влияние COVID-19 на репродуктивное здоровье женщин» под модерацией профессора I кафедры Акушерства и гинекологии Азербайджанского Медицинского Университета, д.м.н. Саадат Султановой и профессора Стамбульского Университета Айдын, руководителя Центра Искусственного Оплодотворения Университетской Больницы Айдын в Стамбуле Бану Айгюн Кумбак.

Согласно программе, в конференции в онлайн режиме примут участие более 350 профильных специалистов, а всего в течение дня будут заслушаны 11 докладов на 3-х панелях.

Следует отметить, что Международная Научная Конференция с участием высококвалифицированных специалистов была аккредитована на основании «Правил аккредитации научно-образовательных мероприятий по Непрерывному Медицинскому Образованию» Министерства Здравоохранения Азербайджанской Республики и получила 8 баллов НПМ.