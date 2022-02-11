В Азербайджане возобновляется процесс электронного перевода учащихся

БАКУ /Trend/ - 14 февраля с 11:00 в Азербайджане возобновляется процесс электронного перевода детей, привлеченных в группы дошкольной подготовки, и учащихся I-X классов, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на министерство образования.

Перевод осуществляется посредством портала www.sy.edu.az.

Отметим, что перевод учащихся XI классов не будет активирован до конца учебного года в связи с выпускными экзаменами.

(Перевод: Нубар Кулузаде)