В Азербайджане возобновляется процесс электронного перевода учащихся
БАКУ /Trend/ - 14 февраля с 11:00 в Азербайджане возобновляется процесс электронного перевода детей, привлеченных в группы дошкольной подготовки, и учащихся I-X классов, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на министерство образования.
Перевод осуществляется посредством портала www.sy.edu.az.
Отметим, что перевод учащихся XI классов не будет активирован до конца учебного года в связи с выпускными экзаменами.
(Перевод: Нубар Кулузаде)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Проходит регистрация на конкурс «Аграрные технологии», который состоится в рамках «TEKNOFEST Азербайджан»
Решение о льготной ипотеке для журналистов в Азербайджане очень обрадовало представителей СМИ (ВИДЕО)
Али Агаларов продолжает уверенно продвигаться в музыкальной индустрии: презентован трек Move (ВИДЕО)
Туркменские ученые разработали метод получения используемого в промпроизводстве химиката из местного сырья
Президент Ильхам Алиев: Развитие двусторонних связей между Азербайджаном и Ираном по восходящей вызывает удовлетворение
Начала работу Международная Научная Конференция на тему «Современный взгляд на проблемы в акушерстве и гинекологии во время пандемии COVID-19» (ФОТО)
В Баку состоялась онлайн-встреча глав делегаций, прибывших на Кубок мира по прыжкам на батуте (ФОТО)
В Азербайджане ведущие компании мира разрабатывают концепции "умных" городов и сел - советник министра
Президент Ильхам Алиев: Планируем построить новую линию электропередачи через Зангезурский коридор в Нахчыван, а оттуда - в Турцию и Иран
Президент Ильхам Алиев: В этом году планируется завершение строительства 5 гидроэлектростанций на освобожденных землях
Президент Ильхам Алиев: В прошлом году наша экономика выросла более чем на 5%, а промышленное производство в ненефтяном секторе увеличилось примерно на 20%
В минобороны Азербайджана опровергли утверждения об обстреле жилого дома, где временно дислоцированы российские миротворцы
Президент Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому государственному информационному агентству АЗЕРТАДЖ (ФОТО/ВИДЕО)
Всемирный банк стремится помочь Азербайджану оценить различные возможности в области морской ветроэнергетики
Мобильный интерактивный квест, в который можно и нужно играть на работе: «Лаборатория Касперского» представляет [Dis]connected
Всемирный банк начнет процесс подготовки новой стратегии партнерства с Азербайджаном – Сара Майкл (Интервью) (ВИДЕО)