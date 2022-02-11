Еще двое студентов Бакинской высшей школы нефти удостоены стипендии имени Хошбахта Юсифзаде (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Еще двое студентов Бакинской высшей школы нефти (БВШН) были удостоены стипендии имени первого вице-президента SOCAR, академика Хошбахта Юсифзаде. На этот раз стипендия была присуждена студентам 5 курса кафедры нефтегазовой инженерии Зарифе Джабраиловой и Кянану Мамедову.

Ученый совет БВШН принял решение о присуждении стипендии этим студентам с учетом высоких результатов, достигнутых ими за годы учебы, и особой активности, проявленной ими в общественной деятельности вуза.

Отметим, что данная студенческая стипендия была учреждена Бакинской высшей школой нефти в связи с 90-летием академика Хошбахта Юсифзаде (на основании Постановления Совета SOCAR №13 от 17 марта 2020 года). Стипендия присуждается ежегодно двум образцовым студентам IV или V курсов БВШН.