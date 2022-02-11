В 2021 году Carlsberg Azerbaijan увеличила налоговые выплаты в госбюджет на 9% - ФОТО

Результаты компании за 2021 год

Несмотря на снижение объема продаж на 2.7%* в 2021 году в связи с волатильностью рынка в период пандемии COVID-19, налоговые выплаты Carlsberg Azerbaijan увеличились на 9%, составив 38.8 млн AZN.

Рост объемов продаж в канале современной торговли (сетевые магазины) составил 6.7%, а в каналах on-trade (кафе, рестораны) и DIOT (разливное пиво в магазинах) составил рекордные за последние три года 20.5%, что было обусловлено восстановлением продаж разливного пива после снятия ограничений, связанных с пандемией. С другой стороны, возвращение потребителей в кафе и рестораны привело к снижению объема продаж в канале традиционной торговли (небольшие магазины) на 9.8%.

Бренды компании

Ключевые бренды компании продемонстрировали рост объемов продаж в 2021 году. Флагманский бренд Xırdalan показал уверенный рост (+3%), в первую очередь благодаря редизайну, который произошел в 2020 году, а также улучшению покрытия в канале HoReCa (отели, рестораны, кафе). Kuler – бренд для потребителей, которые ищут новизны в классическом лагере, продемонстрировал потрясающие результаты (+16%), благодаря запуску нового вкуcа Kuler Sweet Lime, а также активности на пляжах Апшерона и рекламной кампании.

Фокус на развитие безалкогольной линейки бренда «Балтика» с новыми вкусами «Балтика 0 Малина», «Балтика 0 Лайм» и запущенным в 2020 году «Балтика 0 Грейпфрут» позволил этой категории вырасти на 31% в портфеле компании. Премиальные бренды из глобального портфеля Carlsberg Group – легендарный датский лагер Carlsberg и один из ведущих брендов Франции Kronenbourg 1664 Blanc, представленные в крупных городах страны, увеличили объем продаж на 57% и 49% соответственно. Однако часть брендов компании показала отрицательную динамику к 2020 году: Əfsanə – 16%, Tuborg – 19%.

Локализация сырья и материалов

С целью снижения импортозависимости компания уделяет большое внимание локализации сырья и материалов, используемых в пивоваренной отрасли. В сентябре 2021 года Carlsberg Azerbaijan осуществил первую варку пива Xırdalan на основе азербайджанского ячменя. Проект по локализации ячменя был начат в 2019 году совместно с компанией AzərŞəkər, а в 2022-2023 годах планируется полный переход производства на локальный ячмень. В 2021 году компания начала использование этикеток местного производства и в настоящее время ведет переговоры с локальными производителями бутылок и ПЭТ-упаковки.

Устойчивое развитие

В рамках реализации долгосрочной программы Carlsberg Group в области устойчивого развития «Цель 4 НОЛЯ: вместе для будущего» Carlsberg Azerbaijan демонстрирует значительный прогресс на протяжении последних лет. Начиная с 2015 года, компании удалось сократить удельное потребление воды на производстве на 26.7%, тепловой энергии – на 27.1% и выбросов CO2 на 16.2%. В 2021 году 10% холодильного покрытия компании было заменено на экологически чистое оборудование, работающее на хладагенте, не загрязняющем окружающую среду.

В 2021 году компания заложила основу долгосрочного партнерства с организацией волонтеров ASAN в области продвижения идеи ответственного потребления с фокусом на трезвое вождение. В рамках сотрудничества среди жителей Баку, Гянджи, Сумгаита, Барды и Губы, а также в цифровой среде будут проводиться просветительские работы и опросы для мониторинга ежегодного повышения уровня осведомленности в стране.

Компания в очередной раз стала партнером глобальной инициативы Очистки Побережья совместно с Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики, компанией Coca-Cola, организацией волонтеров ASAN и другими представителями бизнес-среды. В рамках акции было собрано более 6.5 тонн отходов с 25 гектаров пляжных зон Апшерона.

C 1 января 2022 года Алиус Антулис назначен генеральным директором Carlsberg Azerbaijan, сменив на этой позиции Вячеслава Мальцева возглавлявшего компанию на протяжении последних 4.5 лет.

«Я буду прилагать все усилия для того, чтобы за время моего руководства, компании удалось закрепить успех последних лет и достичь еще больших высот. Я очень рад, что бизнес-среда в Азербайджане является крайне благоприятной, и органы государственной власти открыты к диалогу и сотрудничеству. В 2022 году мы продолжим инвестиции в качество продукта, развитие брендов и пивного рынка в стране. Надеемся порадовать потребителей интересными новинками в алкогольном и безалкогольном портфеле компании. Я верю, что в 2022 году благодаря слаженной работе команды профессионалов Carlsberg Azerbaijan, компания внесет вклад в развитие индустрии и ненефтяного сектора страны» - отметил Алиус Антулис.

Информация о компании:

Пивоваренный завод Carlsberg Azerbaijan располагается в городе Хырдалан, в 10 километрах от столицы Азербайджана. Производственная мощность завода — 8 млн декалитров в год. В компании работает порядка 260 человек и более 3000 рабочих мест создано в смежных отраслях (поставщики, розничная торговля, гостиничный сектор). Общая сумма инвестиций компании в развитие завода составляет около 60 млн AZN. В портфель компании входят такие популярные бренды как Xirdalan, Carlsberg, Tuborg, Балтика, Efsane, Kronenbourg Blanc 1664, Seth&Riley's Garage.

Carlsberg Group основана в 1847 году и на данный момент является одним из крупнейших в мире производителей пива. Штаб-квартира компании расположена в Копенгагене, столице Дании. Carlsberg Group обладает заводами в десятках стран трех крупных регионов мира - Западной Европы, Центральной и Восточной Европы, и Азии. Портфель компании насчитывает более 140 брендов пива. Общее количество сотрудников Carlsberg Group более 40 000 человек.