В Азербайджане выявлены еще 6 603 случая заражения коронавирусом, вылечились 6 347 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 6 603 случая заражения коронавирусом, 6 347 человек вылечились, 26 - скончались, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 732 380 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 672 256 человек вылечились, 8 998 – скончались, число активных больных составляет 51 126.

За последние сутки в стране проведены 17 401 тест на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 352 994.

(Перевод: Нубар Кулузаде)