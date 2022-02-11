БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 41 364 человека, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 2 877, вторую - 1 902, третью, бустерную дозу - 36 585 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 12 390 636. Первую дозу вакцины получили 5 261 495, вторую - 4 760 705 человек. Третью, бустерную дозу вакцины по стране в целом получили 2 368 436 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде)