В Баку стартовал первый день соревнований Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В субботу, 12 февраля, в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал первый день соревнований Кубка мира по прыжкам на батуте, сообщает Trend.

Сегодня пройдут квалификационные соревнования гимнастов в индивидуальной программе и в составе синхронных пар у мужчин и женщин.

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте проходит 12-13 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку. На соревнованиях Азербайджан представляет член национальной сборной Сельджан Магсудова.

В первых международных соревнованиях, организованных Федерацией гимнастики Азербайджана в 2022 году, принимают участие около 60 спортсменов из 13 стран. Соревнования проходят в соответствии с новыми правилами Международной федерации гимнастики (FIG).

Среди участников Кубка мира в Баку известные гимнасты: представители Беларуси – чемпион Олимпийских игр 2016 года, двукратный чемпион Европы, победитель Европейских игр, чемпион мира Владислав Гончаров; чемпион Олимпийских игр в Токио-2020 Иван Литвинович; пятикратный чемпион мира и Европы Олег Рябцев; представительница России - серебряный призер чемпионата мира (2021), чемпионка Европы (2021) Яна Лебедева; представительница Швеции - трехкратная чемпионка мира и Европы Лина Сьоберг; представитель Австрии - бронзовый призер юношеских Олимпийских игр Бенни Визани; представительница Грузии - серебряный призер Европейских игр Люба Головина.

Соревнования проходят по специальному разрешению Кабинета министров Азербайджана и в соответствии с действующими в стране карантинными правилами, санитарно-эпидемиологическими требованиями и без участия зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Константин Шапиро)