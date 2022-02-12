Ожидаем от Сельджан Магсудовой достойного выступления - генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Нурлана Мамедзаде

БАКУ /Trend/ - Ожидаем от азербайджанской гимнастки Сельджан Магсудовой достойного выступления на проходящем в Баку Кубке мира по прыжкам на батуте. Об этом, как сообщает Trend, сказала в субботу журналистам генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Нурлана Мамедзаде.

"Отмечу, что на Всемирных соревнованиях среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу, прошедших в Баку в ноябре 2021 года, Сельджан Магсудова в финале заняла четвертое место. На прошлогоднем чемпионате Европы Сельджан Магсудова во взрослой возрастной категории вошла в число финалистов. Надеюсь, что на данном Кубке представительница Азербайджана с успехом продемонстрирует свою программу", - подчеркнула Нурлана Мамедзаде.

Генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана напомнила, что Кубок мира по прыжкам на батуте проходит в столице Азербайджана в течение двух дней – 12 и 13 февраля.

"В первый день проходят квалификационные соревнования. Завтра состоится второй квалификационный этап в индивидуальной программе у мужчин, а затем - финалы как в индивидуальной, так и в синхронной программе. Данные соревнования являются первым Кубком мира в новом Олимпийском цикле и проводятся в соответствии с новыми правилами. Поэтому для всех участников это попытка проверить свои силы, потому что они впервые выступают со своими программами по новым правилам", - сказала Нурлана Мамедзаде.

По ее словам, два этапа квалификации у мужчин в индивидуальной программе на Кубке в Баку - это новшество, которое будет применено впервые.

Нурлана Мамедзаде подчеркнула, что в Азербайджане соревнования по батутной гимнастике проходят с 2016 года. Нынешние соревнования стали пятым по счету Кубком мира по батутной гимнастике, который проходит в Баку.

Отметим, что в Кубке мира по прыжкам на батуте - первых международных соревнованиях, организованных Федерацией гимнастики Азербайджана в 2022 году, принимают участие около 60 спортсменов из 13 стран. Соревнования проходят в соответствии с новыми правилами Международной федерации гимнастики (FIG).

Также соревнования проходят по специальному разрешению Кабинета министров Азербайджана и в соответствии с действующими в стране карантинными правилами, санитарно-эпидемиологическими требованиями и без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)