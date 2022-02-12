Завтра в Баку будет ветрено

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность без осадков, умеренный юго-западный ветер утром сменится порывистым северо-западным, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 4-6, днем – 8-11, в Баку ночью – 4-6, днем – 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится от 766 до 774 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70 процентов.

Завтра ночью и утром в некоторых районах Азербайджана ожидаются осадки, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5, днем – 11-16 градусов тепла, в горах - ночью - 3-8, в высокогорных районах - до 14, днем – 0-3 градуса мороза.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)