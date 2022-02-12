В Азербайджане чувствую себя как дома – турецкий гимнаст

БАКУ /Trend/ - Находясь в Азербайджане, я чувствую себя как дома, сказал в субботу Trend турецкий гимнаст, участник соревнований Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку Гуркан Мутлу.

"Это первый Кубок мира в сезоне, и я остался доволен своим выступлением. Все прошло, как я планировал. Надеюсь, что на следующем этапе успешно продемонстрирую программу. С каждым турниром мы приобретаем опыт. Кубок в Баку важен, так как проводится по новым правилам", - сказал Мутлу.

Спортсмен подчеркнул, что очень доволен организацией соревнований в Баку.

"В Азербайджан я приезжаю не в первый раз и знаю, как здесь прекрасно проводят международные турниры. Организаторы учитывают все детали, необходимые спортсменам. Всегда ощущаю себя тут комфортно и уютно, как будто я нахожусь дома", - сказал гимнаст.

Он также добавил, что в соревнованиях Кубка участвуют сильные гимнасты, и каждый старается в полной мере продемонстрировать свои способности и выступить хорошо.

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте проходит 12-13 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку. На соревнованиях Азербайджан представляет член национальной сборной Сельджан Магсудова.

В первых международных соревнованиях, организованных Федерацией гимнастики Азербайджана в 2022 году, принимают участие около 60 спортсменов из 13 стран мира. Соревнования проходят в соответствии с новыми правилами Международной федерации гимнастики (FIG).

По итогам двух дней соревнований определятся победители в индивидуальной программе и синхронных прыжках у мужчин и женщин, кроме того, будет традиционно вручен Кубок AGF Trophy.

Соревнования проходят по специальному разрешению Кабинета министров Азербайджана и в соответствии с действующими в стране карантинными правилами, санитарно-эпидемиологическими требованиями и без участия зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)