В азербайджанской армии повышается профессионализм коммандо (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом боевой подготовки Сухопутных войск проводятся учебные тренировки с личным составом воинских частей коммандо, сообщает Trend в субботу со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Согласно плану учений, коммандо было поручено нейтрализовать готовившую диверсию группировку условного противника.

Посредством новопринятой на вооружение гусеничной и лыжной техники мобильные оперативные группы, перемещаясь по труднопроходимой местности, выполнили тактические действия по выявлению, осаде и обезвреживанию диверсионно-разведывательных групп незаконных вооруженных формирований, нарушивших государственную границу.

Основной целью проводимых учений является оттачивание навыков коммандо по ходьбе на лыжах и управлению спецтехникой с учетом боевого опыта, обретенного в Отечественной войне Азербайджана, а также умелой маскировки в соответствии с рельефом местности и погодными условиями.

(Перевод: Фидан Мустафаева)