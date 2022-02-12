В Азербайджане выявлено еще 5 948 случаев заражения коронавирусом, вылечились 7 060 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 5 948 случаев заражения коронавирусом, 7 060 человек вылечились, 29 - скончались, передает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 738 328 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 679 316 человек вылечились, 9 027 – скончались, число активных больных составляет 49 985.

За последние сутки в стране проведено 19 844 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 372 838.