В Азербайджане выявлено еще 5 948 случаев заражения коронавирусом, вылечились 7 060 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 5 948 случаев заражения коронавирусом, 7 060 человек вылечились, 29 - скончались, передает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 738 328 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 679 316 человек вылечились, 9 027 – скончались, число активных больных составляет 49 985.
За последние сутки в стране проведено 19 844 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 372 838.
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