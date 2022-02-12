Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 43 692 человека, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 3 069, вторую - 1 788, третью, бустерную дозу - 38 835 человек.
Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 12 434 328. Первую дозу вакцины получили 5 264 564, вторую - 4 762 493 человек. Третью, бустерную дозу вакцины по стране в целом получили 2 407 271 человек.
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