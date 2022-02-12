Азербайджанские дзюдоисты завоевали золотые и серебряные медали на открытом европейском турнире
БАКУ /Trend/ - В Сараево (Босния и Герцеговина) проходит открытый европейский турнир по дзюдо.
Как сообщает Trend, азербайджанские дзюдоисты Самир Пириев и Туран Байрамов, выступавшие в весовой категории 60 кг, одолели всех своих соперников и вышли в финал. Дзюдоисты сошлись в решающей стадии. Туран Байрамов по итогам встречи стал победителем турнира. Самир Пириев завоевал серебряную медаль.
В соревнованиях, которые продлятся до 13 февраля, принимают участие 321 спортсмен из 26 стран.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Изменения в правилах батутной гимнастики пойдут на пользу спортсменам – российская участница Кубка мира в Баку
Кубок мира по прыжкам на батуте в Баку организован очень профессионально - член Технического комитета FIG
На Кубке мира по прыжкам на батуте в Баку определились финалистки в индивидуальной программе среди женщин
Азербайджанская гимнастка Сельджан Магсудова вышла в финал Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Ожидаем от Сельджан Магсудовой достойного выступления - генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Нурлана Мамедзаде
Китай поддерживает Азербайджан в свете будущей деятельности Парламентской сети Движения неприсоединения
В Москве издана книга Джавида Алакбарли "Чай Высоцкого" - повесть в честь 200-летия Гаджи Зейналабдина Тагиева (ФОТО)
Оргкомитет Кубка мира по прыжкам на батуте и все волонтеры упорно работали над подготовкой этих соревнований на самом высоком уровне – FIG
Благодарю Первого вице-президента Азербайджана, Президента Федерации гимнастики Мехрибан Алиеву за особое внимание, уделяемое развитию спорта - Мариана Василева
Благодаря Президенту Ильхаму Алиеву сегодня организуются рейсы в Агдам и Шушу, а завтра мы уже будем встречать там в своих домах гостей – народный артист Рамиз Гулиев