Азербайджанские дзюдоисты завоевали золотые и серебряные медали на открытом европейском турнире

БАКУ /Trend/ - В Сараево (Босния и Герцеговина) проходит открытый европейский турнир по дзюдо.

Как сообщает Trend, азербайджанские дзюдоисты Самир Пириев и Туран Байрамов, выступавшие в весовой категории 60 кг, одолели всех своих соперников и вышли в финал. Дзюдоисты сошлись в решающей стадии. Туран Байрамов по итогам встречи стал победителем турнира. Самир Пириев завоевал серебряную медаль.

В соревнованиях, которые продлятся до 13 февраля, принимают участие 321 спортсмен из 26 стран.