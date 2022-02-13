Мы успешно начали год - главный тренер сборной Азербайджана по прыжкам на батуте

БАКУ /Trend/ - Кубок мира по прыжкам на батуте в Баку – первый старт, и хорошо, что мы успешно начали год, сказал Trend в воскресенье главный тренер сборной Азербайджана по прыжкам на батуте Владимир Шуликин.

Напомним, что азербайджанская гимнастка Сельджан Магсудов с результатом 52.780 балла завоевала серебряную медаль на Кубке мира в Баку.

"Давно не было медалей во взрослой возрастной категории, и на Сельджан это психологически давило. Теперь, думаю, морально будет работать легче. В связи с новыми правилами в батутной гимнастике большая ответственность ложится на тренера. Необходимо внимательно следить за оценками соперников. Так, сегодня Сельджан согласно жеребьевке финала, выступала последней, и мы уже зная оценки других гимнасток могли принять решение, какую комбинацию выполнить", - отметил Шуликин.

По словам главного тренера сборной Азербайджана по прыжкам на батуте, программа Сельджан Магсудовой в дальнейшем будет совершенствоваться.

"Основной старт у нас – чемпионат Европы в Италии и чемпионат мира в Болгарии. Также будем стараться набрать лицензионные очки на Олимпийские игры-2024 в Париже. Мы приложим все усилия, чтобы попасть на Олимпиаду, будем максимально готовится, чтобы завоевать лицензию", - добавил он.

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте прошел 12-13 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку.

В первых международных соревнованиях, организованных Федерацией гимнастики Азербайджана в 2022 году, приняли участие около 60 спортсменов из 13 стран мира. Соревнования прошли в соответствии с новыми правилами Международной федерации гимнастики (FIG).

(Автор: Джани Бабаева)