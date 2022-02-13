У мужчины, оказывавшего вооруженное сопротивление полиции в Баку, обнаружены пистолет и граната - Генпрокуратура

БАКУ /Trend/ - Предварительным расследованием на основе поступившей 12 февраля информации о том, что сержанты полка полиции быстрого реагирования МВД Эльданиз Мамедов, 1990 года рождения, и Джошгун Мамедли, 1992 года рождения, при исполнении служебных обязанностей получили колото-резаные раны было установлено, что Бабаев Айдын Талех оглу, 1994 года рождения, который в тот же день примерно в 17 часов после избиения знакомой нанес себе ножевые ранения и скрылся с места происшествия, оказал сопротивление и нанес ножевые ранения обоим полицейским, которые пришли к нему домой и попытались пригласить его в отделение полиции, а затем скрылся с места происшествия.

Как сообщили Trend в Генеральной прокуратуре, 13 февраля около 12 часов дня в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД и Сабаильского районного управления полиции было установлено местонахождение Айдына Бабаева. А.Бабаев, заявив, что взорвет себя и сотрудников полиции незаконно хранящейся у него гранатой, попытался оказать вооруженное сопротивление, в результате чего был нейтрализован и уничтожен.

При осмотре места происшествия сотрудниками прокуратуры были обнаружены и изъяты в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства принадлежавшие последнему пистолет "LLama cal 32" и граната F-1 с фитилем, наркотическое вещество в правом боковом кармане шорт, одна гильза внутри дома и еще три во дворе дома.

Следствие также установило, что Сабаильский районный отдел полиции объявил Айдына Бабаева в розыск в связи с возбуждением уголовного дела по статье 221.1 Уголовного кодекса.

Следствие также установило, что А.Бабаев был объявлен в розыск в связи с возбуждением в Сабаильском РУП уголовного дела по статье УК 221.1.

Расследование уголовного дела, возбужденного по различным статьям Уголовного кодекса, поручено следственному управлению Генеральной прокуратуры.

В настоящее время продолжается следственные действия.