В Азербайджане выявлен еще 6 841 случай заражения коронавирусом, вылечились 6 772 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлен 6 841 случай заражения коронавирусом, 6 772 человека вылечились, 23 - скончались, передает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 745 169 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 686 088 человек вылечились, 9 050 – скончались, число активных больных составляет 50 031.

За последние сутки в стране проведено 17 387 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 390 225.