БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 43 929 человек, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 2 894, вторую - 1 761, третью, бустерную дозу - 39 274 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 12 478 257. Первую дозу вакцины получили 5 267 458, вторую - 4 764 254 человека. Третью, бустерную дозу вакцины по стране в целом получили 2 446 545 человек.