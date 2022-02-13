Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 43 929 человек, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 2 894, вторую - 1 761, третью, бустерную дозу - 39 274 человека.
Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 12 478 257. Первую дозу вакцины получили 5 267 458, вторую - 4 764 254 человека. Третью, бустерную дозу вакцины по стране в целом получили 2 446 545 человек.
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