БАКУ /Trend/ - В Гяндже произошло землетрясение силой около 3,5 балла.

Как передает Trend, подземные толчки были зафиксированы в 22:25 по местному времени.

Разрушений или пострадавших в результате землетрясения нет.

Отметим, что землетрясение магнитудой 6,2 произошло на юге Грузии.

Подземные толчки были настолько сильными, что ощущались в Тбилиси и Батуми. Жертв и разрушений нет.