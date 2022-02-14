Сейсмологи прокомментировали вероятность сильного землетрясения в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Естественно, что сильное землетрясение, произошедшее вчера в Грузии, ощущалось в близлежащих районах.

Об этом сказал в понедельник Trend генеральный директор Республиканского центра Сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Гурбан Етирмишли.

По его словам, эпицентр подземных толчков находился в Джавахети - горном районе Грузии. Поэтому землетрясение не нанесло серьезного ущерба.

Поскольку эпицентр землетрясения находился недалеко от границы с Азербайджаном, подземные толчки больше ощущались в западных районах - Газахе, Агстафе, Гедабее и Гяндже, отметил генеральный директор.

"Подземные толчки в Азербайджане регистрируются каждый день. Однако в ближайшее время в Азербайджане не ожидается разрушительного землетрясения, и причин для беспокойства нет", - сказал Етирмишли.

Отметим, что на территории Грузии в 22:25 по местному времени 13 февраля было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2. В приграничных районах Азербайджана ощущались подземные толчки магнитудой 3,0 - 4,0.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)