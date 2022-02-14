"Марсель" выделит фан-сектор для болельщиков "Карабаха"

БАКУ /Trend/ - Завтра футбольный клуб (ФК) "Карабах" отправится во Францию, где пройдет его матч с "Марселем". По нашей информации, во Франции очень большой интерес к этой игре.

Об этом сказал Trend глава пресс-службы ФК "Карабах" Гюндуз Аббасзаде.

"Мы договорились с "Марселем" о выделении нам фан-сектора. Там организуют продажу билетов для наших болельщиков, которые хотят поддержать "Карабах". Подробную информацию об этом мы предоставим на нашем сайте и в социальных сетях. Стоимость билетов составит 20 евро. Они будут продаваться и в день игры. На стадион приедут около 300 болельщиков "Карабаха". Даже если их будет больше, проблем с наличием билетов не будет. Условием является наличие вакцинации, и это требование французской стороны", - сказал Аббасзаде.

"Мы обратились в УЕФА и ФК "Марсель" по поводу возможной провокации армян. УЕФА назначил еще одного ответственного за безопасность", - сказал глава пресс-службы.

Отметим, что выездной матч "Карабах" - "Марсель" пройдет 17 февраля во Франции, а ответная игра в Баку – 24 февраля.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)