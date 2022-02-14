Группа компаний Veyseloglu представила свой розничный индекс за январь

БАКУ/Trend/ - Группа компаний Veyseloglu обнародовала свой розничный индекс за январь текущего года, который составил 107.2%. Индекс отражает динамику изменения цен на самые востребованные и продаваемые товары (продукты) в точках розничной торговли, относящихся к группе. Этот показатель именуется Розничным Индексом Veyseloglu (Veysəloğlu Pərakəndə İndeksi). Отметим, что это - не показатель уровня инфляции.

Согласно последним данным, средняя стоимость наиболее часто продаваемых наименований в объектах розничной торговли группы (сеть супермаркетов Араз и Оба) в январе нынешнего года оказались на 12.8% выше по сравнению с этим же периодом (январем) прошлого года.

Так, стоимость свежих (скоропортящихся) продуктов питания в сравнении с январем 2021 года выросла на 14.8 %. Цена на нескоропортящиеся, замороженные и сыпучие продукты, а также кондитерские изделия и безалкогольные напитки поднялась на 12.8%. Табачные изделия и алкогольная продукция подорожали на 9.3%.

Отчет о Розничном Индексе Veyseloglu публикуется ежемесячно. Индекс вызвал интерес среди экспертного сообщества и финансовых организаций, поскольку, наряду с официальной статистикой, предоставляет дополнительную возможность проследить за изменением покупательской способности населения. Обычным же потребителям индекс помогает спланировать свой ежемесячный бюджет для покупок товаров первой необходимости.

Группа Компаний Veyseloglu занимает одно из ведущих мест в секторе FMCG (товары повседневного спроса). Деятельность группы компаний охватывает все этапы так называемой цепочки поставок - от производства до дистрибуции, логистики и прямого взаимодействия с покупателями через сети своих супермаркетов.

Что такое “Розничный Индекс Veyseloglu”?

Индекс показывает изменение общего уровня цен на наиболее покупаемые товары в пунктах розничной торговли, относящихся к группе компаний Veyseloglu, за последние 24 месяца. Следует подчеркнуть, это - не показатель уровня инфляции.

Для вычисления «Розничного Индекса Veyseloglu» используется следующая формула:

Розничный Индекс Veyseloglu = (Цена потребительской корзины текущего периода) / (Цена потребительской корзины базового периода) × 100%

Например, представим, что средний потребитель (клиент) ежемесячно покупает 5 кг яблок и 2 кг груши, а общая потребительская корзина этого клиента состоит только из этих двух продуктов. В текущем месяце цена 1 кг яблок составляет 1 манат, а цена 1 кг груши - 2 маната. В прошлом месяце 1 кг яблок стоил 0,98 маната, а 1 кг груши - 1,95 маната. В таком случае наш розничный индекс вычисляется следующим образом:

Таким образом, Розничный Индекс Veyseloglu равен (вес яблок × текущая цена яблок + вес груши × текущая цена груши) / (вес яблок × цена яблок в прошлом месяце + вес груши × цена груши в прошлом месяце) × 100%

Итого: (5×1+2×2)/(5×0.98+2×1.95)×100%=102%