Завтра в Баку будет до 9 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается облачная погода, утром местами прогнозируется дождь, умеренный юго-западный ветер, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии,

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 3-5, днем – 7-10, в Баку ночью – 3-5, днем – 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы - 771 миллиметр ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70 процентов.

Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются дожди, в горах - снег, ночью и утром прогнозируется туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5, днем – 7-11 градусов тепла, в горах ночью – 5-10, днем – 0-5 градусов мороза.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)