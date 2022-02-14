Продолжаются мероприятия по инженерному обеспечению в Карабахе (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева на освобожденных территориях продолжаются инженерные работы, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В сообщении отмечается, что для обеспечения безопасного движения транспортных средств частями и подразделениями инженерных войск азербайджанской армии дороги на освобожденных землях очищаются от мин и снега. Кроме того, строятся новые дороги для обеспечения снабжения азербайджанских подразделений, дислоцированных в высокогорье и труднодоступных районах. Также ведутся работы по разминированию посевных площадей.

В результате деятельности инженерно-саперных подразделений на освобожденных территориях в период с 1 по 14 февраля более 374 гектаров территории полностью очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Инженерно-саперными подразделениями на сегодняшний день очищено от мин более 13 868 гектаров земель. В целом было обнаружено и уничтожено 6 092 противопехотных и 2 159 противотанковых мин, а также 9 012 неразорвавшихся боеприпасов.

На освобожденных территориях продолжаются необходимые мероприятия по обнаружению и обезвреживанию мин и неразорвавшихся боеприпасов, отмечается в сообщении минобороны Азербайджана.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)