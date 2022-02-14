В Азербайджане объявлены результаты экзамена по приему на госслужбу

БАКУ /Trend/ - 13 февраля 2022 года Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана провел тестовый экзамен для желающих быть принятыми на государственную службу на должности, соответствующие группам ВА и ВВ, которые относятся к типу В (административные руководящие должности) государственной службы.

Как сообщили Trend в понедельник в ГЭЦ, результаты экзамена размещены на сайте ГЭЦ. Кандидаты также могут ознакомиться с результатами экзамена, отправив свой "рабочий номер" на короткий номер 7727 посредством операторов мобильной связи.

В экзамене приняли участие 1650 человек. По результатам экзамена в подгруппе ВА1 - 3 человека, ВА2 - 16 человек, ВА3 - 26 человек, ВА4 - 54 человека, ВВ1 - 37 человек, ВВ2 - 70 человек, ВВ3 - 135 человек, ВВ4 -184 человека, всего 525 кандидатов, выполнив требования конкурса, успешно сдали экзамен.

Кандидатам, успешно прошедшим тестирование, предоставляется сертификат в соответствии с должностями, входящими в подгруппы. Сертификат действителен в течение 5 лет.

Данным лицам необходимо заполнить заявление на портале ГЭЦ с 15 по 28 февраля для получения сертификата. В целях проверки достоверности сведений, предоставленных кандидатом, также должны прилагаться отсканированные копии следующих документов: копия документа о высшем образовании; копия трудовой книжки (при наличии).

Кандидаты, претендующие на участие в собеседовании, должны соответствовать требованиям общих условий вакансий.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Фидан Мустафаева)