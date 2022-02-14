Благодарим Президента Ильхама Алиева за возможность испытать это ни с чем не сравнимое чувство – дочь шехида, посетившая могилу отца в Зангилане (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан одержал победу в 44-дневной войне, и мы, бывшие вынужденные переселенцы, получили возможность вернуться на свои родные земли. Благодарим Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева за то, что он дал нам возможность испытать это ни с чем не сравнимое чувство.

Об этом сказала съемочной группе Карабахского бюро Trend Гюнель Исмайлова, дочь Надира Исмайлова, ставшего шехидом в Зангилане во время первой Карабахской войны.

Она вместе с членами своей семьи посетила могилу отца на кладбище в Зангилане, территория которого предварительно была проверена на наличие мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Дочь шехида, уроженка Зангилана, отметила, что рада посетить родные земли.

"Мы освободили наши земли и отомстили за кровь наших шехидов. И все это благодаря Президенту Ильхаму Алиеву, нашей армии, военным. Я не могу выразить свои чувства словами. Теперь душа моего отца, как и души всех наших шехидов, обрела покой", - сказала Исмайлова.

Представляем вниманию читателей видеорепортаж Trend TV из Зангилана.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)