Органы здравоохранения Азербайджана распространили совместную информацию в связи с карантинным режимом
БАКУ /Trend/ - Согласно постановлению Кабмина Азербайджана, "Сертификат о вакцинации против COVID-19" лиц, у которых прошло более шести месяцев после получения второй дозы вакцины, с 15 февраля будет считаться недействительным.
Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в совместном заявлении министерства здравоохранения Азербайджана, Агентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).
Лицам старше 18 лет, у которых прошло более шести месяцев после получения второй дозы вакцины, работающим в сферах, где требуется наличие "Сертификата о вакцинации против COVID-19", а также тем, кто пользуется услугами ряда сфер деятельности, рекомендуется вакцинироваться третьей (бустерной) дозой. Записаться на вакцинацию можно на сайте https://randevu.its.gov.az
Отметим, что с завтрашнего дня в следующие объекты и места будут допускаться лица старше 18 лет лишь с действительным сертификатом о вакцинации или же сертификатом об иммунитете к COVID-19, либо сертификатом о противопоказании к вакцинации:
1. заведения общепита;
2. гостиницы (отели);
3. крупные торговые центры;
4. спортивные залы и оздоровительно-восстановительные объекты;
5. торжественные мероприятия;
6. высшие и среднеспециальные учебные заведения;
7. медицинские и фармацевтические учреждения;
8. научные и образовательные учреждения.
От сотрудников государственных органов (структур), а также работников нижеперечисленных предприятий также будут требоваться действительный сертификат о вакцинации или же сертификат об иммунитете к COVID-19, либо сертификат о противопоказании к вакцинации:
- медицинские и фармацевтические учреждения;
- научные и образовательные учреждения.
(Перевод: Нубар Кулузаде)