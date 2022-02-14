Органы здравоохранения Азербайджана распространили совместную информацию в связи с карантинным режимом

БАКУ /Trend/ - Согласно постановлению Кабмина Азербайджана, "Сертификат о вакцинации против COVID-19" лиц, у которых прошло более шести месяцев после получения второй дозы вакцины, с 15 февраля будет считаться недействительным.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в совместном заявлении министерства здравоохранения Азербайджана, Агентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Лицам старше 18 лет, у которых прошло более шести месяцев после получения второй дозы вакцины, работающим в сферах, где требуется наличие "Сертификата о вакцинации против COVID-19", а также тем, кто пользуется услугами ряда сфер деятельности, рекомендуется вакцинироваться третьей (бустерной) дозой. Записаться на вакцинацию можно на сайте https://randevu.its.gov.az

Отметим, что с завтрашнего дня в следующие объекты и места будут допускаться лица старше 18 лет лишь с действительным сертификатом о вакцинации или же сертификатом об иммунитете к COVID-19, либо сертификатом о противопоказании к вакцинации:

1. заведения общепита;

2. гостиницы (отели);

3. крупные торговые центры;

4. спортивные залы и оздоровительно-восстановительные объекты;

5. торжественные мероприятия;

6. высшие и среднеспециальные учебные заведения;

7. медицинские и фармацевтические учреждения;

8. научные и образовательные учреждения.

От сотрудников государственных органов (структур), а также работников нижеперечисленных предприятий также будут требоваться действительный сертификат о вакцинации или же сертификат об иммунитете к COVID-19, либо сертификат о противопоказании к вакцинации:

- медицинские и фармацевтические учреждения;

- научные и образовательные учреждения.

(Перевод: Нубар Кулузаде)