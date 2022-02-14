В Азербайджане выявлены еще 2 749 случаев заражения коронавирусом, вылечились 3 971 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 2 749 случаев заражения коронавирусом, 3 971 человек вылечился, 27 - скончались, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 747 918 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 690 059 человек вылечились, 9 077 – скончались, число активных больных составляет 48 782.
За последние сутки в стране проведены 8 251 тест на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 398 476.
(Перевод: Нубар Кулузаде)
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