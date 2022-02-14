БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 272 человека, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 86, вторую - 124, третью, бустерную дозу - 62 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 12 478 529. Первую дозу вакцины получили 5 267 544, вторую - 4 764 378 человек. Третью, бустерную дозу вакцины по стране в целом получили 2 446 607 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде)