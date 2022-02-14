Рамиз Мехтиев подал в отставку (Дополнено)
Дополнено (первая версия опубликована в 18:05)
БАКУ /Trend/ - Президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Рамиз Мехтиев подал в отставку.
Об этом было объявлено на сегодняшнем заседании Президиума НАНА.
Информацию подтвердил Trend в понедельник директор Института математики и механики НАНА Мисир Марданов.
Отметим, что сегодня, 14 февраля, состоялось заседание Президиума НАНА.
Открывая заседание вступительным словом, президент НАНА, академик Рамиз Мехтиев сказал, что в связи с возрастом, без какой-либо связи с распространяющейся в последние дни информацией об Академии и лично о нем, принял решение подать в отставку с поста президента НАНА.
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