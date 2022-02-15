В Азербайджане с сегодняшнего дня лица, не привившиеся третьей дозой вакцины от COVID-19, не будут допускаться на свадебные торжества

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня меняется требование к сертификату в связи с COVID-19 при посещении свадеб.

Как сообщает Trend, это отражено в поправках к постановлению Кабинета министров Азербайджана от 30 декабря 2021 года «О мерах по продлению срока особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений».

Согласно прежнему правилу, все гости старше 18 лет, посещающие свадебные торжества с численностью до 150 человек, должны были быть привиты не менее чем двумя дозами вакцины от COVID-19 или иметь справку об иммунитете после выздоровления от COVID-19, либо справку о противопоказаниях к вакцине.

В Азербайджане лицам, получившим две дозы вакцины от COVID-19, выдается сертификат COVID-19, подтверждающий полную вакцинацию. Срок его действия составляет полгода. После этого срока он становится бессрочным при условии получения третьей дозы вакцины. Срок действия сертификата, подтверждающего, что лица, инфицированные COVID-19, выздоровели и имеют иммунитет, составляет полгода, и после получения третьей дозы вакцины он становится бессрочным.

В связи с этим новое требование будет распространяться на всех гостей старше 18 лет, которые участвуют в торжествах с участием до 150 человек.