В Азербайджане вступило в силу новое требование по сертификату в связи с COVID-19 для сотрудников и студентов научных и образовательных учреждений

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня вступает в силу новое требование по сертификатам в связи с COVID-19 для сотрудников и студентов всех научных и образовательных учреждений.

Как сообщает Trend, это отражено в изменениях к постановлению Кабинета министров от 30 декабря 2021 года «О мерах по продлению срока особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений».

Отметим, что с 1 февраля текущего года сотрудники всех научно-образовательных учреждений (независимо от работы по трудовому или гражданскому договору) должны были быть вакцинированы от COVID-19 не менее чем 2 дозами COVID-19 или иметь сертификат, подтверждающий, что они выздоровели и имеют иммунитет, либо документ о противопоказании к вакцине от коронавируса. В том числе эти документы требовались от лиц старше 18 лет, обучающихся в высших и среднеспециальных учебных заведениях. При этом исключением были образовательные учреждения с численностью учащихся менее 200 человек.

Согласно постановлению, с сегодняшнего дня для сотрудников (независимо от трудового или гражданско-правового договора) всех научных и образовательных учреждений, независимо от форм собственности, будет требоваться наличие сертификата, подтверждающего вакцинацию против COVID-19 третьей дозой вакцины, или документа, подтверждающего наличие иммунитета после выздоровления от COVID-19, либо справку о противопоказаниях к вакцине против COVID-19. В том числе такие документы будут требоваться от лиц старше 18 лет, обучающихся в высших и среднеспециальных учебных заведениях. При этом исключение составляют образовательные учреждения с численностью учащихся менее 200 человек.