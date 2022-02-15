БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продолжается расследование по факту крушения военного вертолета Госпогранслужбы 30 ноября 2021 года.

Как сообщает Trend, об этом заявил начальник Следственного управления Генпрокуратуры Немат Авазов.

По его словам, крушение произошло из-за халатности пилотов.

«Нашей основной целью является выявление иных нарушений закона в рамках этого уголовного дела. Окончательное решение по этому делу еще не принято», - сказал Авазов.

(Автор: Самир Али. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)