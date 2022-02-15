В Азербайджане предложено включить лечение онкологических заболеваний в пакет ОМС

БАКУ /Trend/ - Думаю, с 2023 года в Азербайджане лечение онкологических заболеваний будет включено в пакет обязательного медицинского страхования (ОМС).

Как сообщает Trend, об этом сказал во вторник председатель комитета по здравоохранению Милли Меджлиса (парламент) Ахлиман Амирасланов на пленарном заседании парламента.

По его словам, онкологические заболевания являются проблемой, требующей затрат.

«Ведется работа по включению лечения этих заболеваний в пакет ОМС. Думаю, со следующего года лечение онкологических заболеваний будет включено в пакет ОМС», - сказал Амирасланов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)